Bari, a San Pio e San Paolo nuovo manto erboso per i campi da calcio

Dopo una lunga attesa i campi da calcio dei quartieri di San Paolo e San Pio avranno un nuovo manto erboso. È quanto approvato oggi in Giunta comunale, dove, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, è stato dato ufficialmente l’ok a due delibere inerenti agli interventi di rigenerazione e riqualificazione del manto di gioco dei due campi. Le associazioni, recentemente, avevano espresso preoccupazione per via della possibilità di dover rinunciare alle attività invernali, non potendo, in assenza di un nuovo manto erboso, pianificare il tutto.

Entrando più nel dettaglio, la prima delibera, riguarda l’impianto sportivo Sante Diomede del San Paolo per il quale, il progetto approvato ha come obiettivo la realizzazione di interventi propedeutici al miglioramento dell’attività sportiva, nel rispetto delle norme CONI e, infine, di predisposizione dell’impianto alla futura riomologazione per gare ufficiali di calcio nelle serie consentite dalla LND. Gli interventi previsti per i due progetti approvati prevedono:

Asportazione dei granuli di intaso prestazionale in materiale sintetico e dell’intasamento di struttura della superficie di gioco in sabbia naturale e/o di frantoio esistenti; rimozione dell’attuale pavimentazione in erba artificiale; rimozione della canalina perimetrale esistente, compreso demolizione del rinfianco in cls; rifacimento dell’anello di drenaggio perimetrale; realizzazione di pozzetti cementizi 40 cm x 40 cm (misura netta interna) di ispezione; posa in opera di nuova canalina cementizia per la raccolta delle acque superficiali dotata di apposita griglia metallica anti-tacco, classe B125; realizzazione di un nuovo strato di graniglia pulita di cavacon successivo ripristino di planarità e pendenze; realizzazione di un nuovo impianto d’irrigazione conforme al Regolamento LND; rifacimento della superficie del campo di calcio mediante nuova pavimentazione sportiva in erba artificiale di ultima generazione con intaso prestazionale in materiale organico di sintesi di ultima generazione e omologato dalla LND; posa manto in erba artificiale ornamentale nelle aree perimetrali al campo per destinazione; sostituzione di arredi e attrezzature sportive (porte, panchine, bandierine ecc.); formazione della segnaletica del campo di calcio, ad intarsio nella pavimentazione mediante intaglio ed incollaggio delle linee di gioco di colore bianco.

L’intervento previsto per il progetto di riqualificazione del campo Sante Diomede è di 790.000,00 euro mentre l’importo previsto per il rifacimento del campo San Pio è di 780.000,00 euro. I lavori cominceranno in entrambi i casi tra la fine di agosto e gli inizi di settembre e si prevede il completamento in circa 70 giorni.