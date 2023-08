Bari, entra nel negozio e sua figlia scompare: “Aiutatemi a trovarla”

Una bambina di 12 anni è scomparsa nella giornata di ieri, 10 agosto, da Bari. In particolare, secondo quanto emerso, erano le 10 del mattino quando, la mamma, dopo essere entrata in un negozio in viale Unità d’Italia, ha perso le tracce di sua figlia, Gabriela Emanuela. La piccola, non è di Bari, ma di Carovigno, dove vive assieme alla sua famiglia. I genitori hanno lanciato l’allarme condiviso poi dall’associazione Penelope Puglia sui social. “Se vedete questa bimba – si legge sull’immagine postata – chiamate questo numero 3934776943 oppure le forze dell’ordine”.

L’appello è stato rilanciato anche da Chi l’ha visto dove specificano che la bambina indossa una maglietta nera, pantaloncini a jeans e scarpe da ginnastica bianche della Nike.

Foto Facebook Penelope Puglia