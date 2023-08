Bari, incidente in tangenziale: traffico in tilt

Incidente in tangenziale, in particolare sulla 16bis, nei pressi dell’uscita per Bitonto, in direzione Nord. Secondo quanto emerso da un testimone presente sul posto, sarebbero coinvolte tre auto. Non si conoscono le dinamiche esatte dell’accaduto. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118: due le ambulanze presenti sul posto. Diversi i disagi al traffico: ci sono code a partire da Palese, sino alla zona nelle vicinanze dell’uscita per Bitonto e per Torricella/San Pio.