Bari, scooter e bici elettriche tra i viali del parco: “Pericoloso”

“È vero mancava uno spazio per i bambini al quartiere Libertà ma lasciarlo e abbandonarlo nel degrado più assoluto non mi sembra neanche normale”. Inizia così la lettera sfogo al sindaco Antonio Decaro in merito alle condizioni di sicurezza in cui versa il parco Maugeri. “Oggi pomeriggio – racconta un papà – ma come tutti i pomeriggi al parco Maugeri insieme a tanti genitori , anziani e bambini che giocavano, c’erano anche teppisti che, incuranti dei bambini che giocavano, sfrecciavano con biciclette elettriche, monopattini e biciclette a pedalata assistita a notevole velocità. Solo nell’arco di tempo che ci sono stato io ( dalle 17:30 alle 19:30 ) almeno un paio di volte si è scansato l’incidente … Aspettiamo che qualcuno si faccia seriamente male??? Vigili urbani che hanno stazionato solo dal lato via Napoli per un quarto d’ora e poi spariti … se si provava a riprendere questi bimbi sulle ebike si rischiava anche di farci discussione. È così che vogliamo migliorare Bari ??? Non credo sia la strada giusta”.