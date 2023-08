Bari, soccorsa 16enne in coma etilico: tensione a San Girolamo

Una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata al Pediatrico per coma etilico. Le sue condizioni sono parse critiche ai soccorritori. La giovane è stata soccorsa nella serata di ieri a San Girolamo, mentre era con amici in spiaggia. Durante i soccorsi non sono mancati momenti di tensione: sarebbe scoppiata una rissa e diversi giovani sarebbero rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenute anche altre ambulanze. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.