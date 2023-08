Bari, sold out le visite per il Palazzo dell’Acqua ad agosto

Il Palazzo dell’Acqua ad agosto è sold out. A pochi giorni dall’annuncio delle visite guidate gratuite anche nei fine settimana del mese e a Ferragosto, tutte le date per scoprire la storica sede barese di via Cognetti 36 sono già prenotate. “Un grande successo – spiega il presidente di Acquedotto Pugliese (AQP), Domenico Laforgia – che rivela lo straordinario interesse di cittadini e turisti per questo magnifico edificio, un monumento all’acqua realizzato magistralmente da Cesare Brunetti e decorato e arredato splendidamente dal genio artistico di Duilio Cambellotti. Siamo lieti di offrire quest’esperienza unica a chi vive la città ad agosto. Invito i tanti che ancora ci chiedono disponibilità a prenotare la visita per settembre attraverso il nostro sito e a scoprire i tesori artistici del Palazzo dell’Acqua con il tour virtuale”.

Anche a settembre le visite si svolgeranno il sabato e la domenica, in due turni di un’ora ciascuno: dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12. Tutti i dettagli per prenotare sono sul portale di AQP, nella sezione Pianeta Acqua, pagina Il Palazzo dell’Acqua. Nella stessa pagina è possibile effettuare il tour virtuale del palazzo. Nel 2023 circa 1.300 persone hanno visitato il Palazzo dell’Acqua. Dal 2.000, anno in cui AQP ha aperto le porte dell’edificio ai visitatori, gli ingressi totali sono stati oltre 45mila.