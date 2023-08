Investita da autocarro a Corato, in ospedale 48enne

Una donna di 48 anni è stata investita da un autocarro. È accaduto a Corato, questa mattina, mentre la donna era intenta ad attraversare via don Minzoni, a ridosso del centro cittadino. Immediato l’intervento del personale del 118 che ha trasportato con urgenza la donna all’ospedale Bonomo di Andria. La donna si trova attualmente in stato di osservazione. La posizione dell’uomo alla guida del mezzo, una macchina operatrice, è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Corato, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro sono state affidate le indagini.