Maxi blitz a Brindisi, sequestrati oltre 400mila euro non dichiarati

In un’operazione congiunta tra il Gruppo di Finanza locale e gli ufficiali dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, è stato scoperto un considerevole flusso di denaro in entrata e uscita dal territorio nazionale, senza le dovute dichiarazioni doganali. I controlli abituali all’interno dello scalo portuale e aeroportuale hanno portato a una serie di intercettazioni di fondi di entità notevole. Secondo le leggi vigenti, i viaggiatori sono tenuti a dichiarare presso l’Ufficio doganale ogni importo di valuta superiore a 10.000,00 euro al loro ingresso o uscita dal territorio dell’Unione Europea.

L’azione congiunta tra le forze di Finanza e gli ufficiali doganali ha dato i suoi frutti nel mese di luglio 2023, quando sono stati rinvenuti oltre 400.000 euro di valuta non dichiarata in entrata e uscita dal territorio. Attualmente, 33 individui in possesso di somme superiori al limite consentito sono sotto scrutinio da parte della Guardia di Finanza per possibili violazioni fiscali. Un caso particolare ha portato al sequestro amministrativo di 3.700,00 euro da un cittadino albanese che si apprestava a imbarcarsi su un traghetto diretto verso l’Albania. In questa circostanza, l’unità cinofila “Gringo”, addestrata dalla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, è stata fondamentale. Questi cani altamente specializzati sono addestrati per individuare consistenti quantità di banconote, spesso nascoste in modi ingegnosi.

I cani “Cash-Dog” sono dotati di un olfatto straordinario e seguono un programma di addestramento simile a quello dei cani antidroga. Dopo un corso base di sei mesi, ricevono ulteriore addestramento presso i reparti operativi. Per familiarizzare con l’odore del denaro, vengono utilizzate banconote danneggiate, reperite dalla Banca d’Italia. Questi cani sottoposti a un addestramento lungo e complesso imparano a fiutare il denaro. Come per i cani antidroga, il lavoro dei “Cash-Dog” è intriso di un elemento ludico: ogni volta che individuano valuta, il loro “conduttore” li ricompensa con una pallina da tennis. Questo approccio trasforma il compito in un momento di divertimento prezioso per gli animali coinvolti.

Foto repertorio