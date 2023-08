Piano Lab, a Martina Franca 250 pianisti da tutto il mondo

A Martina Franca, in provincia di Taranto, tra sabato 12 e domenica 13 agosto si terrà la grande festa del pianoforte, con le performance di oltre 250 esecutori provenienti da tutto il mondo, impegnati in una maratona musicale dislocata in ben sedici postazioni predisposte in varie zone del centro storico. Un carosello sonoro nel segno del re degli strumenti, con il quale si annullerà qualsiasi differenza di età, genere e preparazione. È l’ormai classico appuntamento con ‘Suona con noi’, evento clou del festival Piano Lab organizzato dalla Ghironda. sarà un momento di condivisione tra concertisti di fama, professionisti, studenti e semplici appassionati, in arrivo anche da Giappone e Ucraina. Dopo il concerto per dieci pianoforti dello scorso anno, particolarità dell’edizione 2023, studiata dal direttore artistico Luca Ciammarughi, sarà il dialogo del pianoforte con le altre arti.

La maratona di Suona con noi sarà costellata, infatti, da una serie di concerti in cui al pianoforte si uniranno performer di danza contemporanea, artisti visivi, pittori e attori. L’idea è di sperimentare un rinnovamento del recital pianistico. Tra i tanti artisti invitati figurano il pittore in residenza di origini albanesi, Igli Arapi, che riprodurrà sul mobile di un pianoforte le immagini musicali della Sala dell’Arcadia di Palazzo Ducale, e il milanese (di stanza a New York) Andrea Rugarli, che sarà impegnato in un action painting sulle note di Alessandro Dilorenzo. Di scena, con lo stesso Ciammarughi, anche i danzatori Alessandra Cozzi e Pablo Ezequiel Rizzo nello spettacolo Body Soundscapes, mentre l’arte cinematografica del tedesco Michal Kosakowski, autore di molti film e video sperimentali, verrà sonorizzata dal vivo da Paolo Marzocchi.