Salento, piazza un letto sugli scogli per ammirare le stelle

Un letto matrimoniale, in ferro battuto, posizionato sul mare per ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo. È quanto accaduto in Puglia, in particolare in Salento, nella marina di Ugento. La foto, postata sui social da una villeggiatrice passata dal luogo all’alba, è diventata subito virale.

Non si conosce l’identità dell’uomo, secondo alcuni si potrebbe trattare di un turista. “Ci stiamo chiedendo come abbia potuto fare. Si tratta di un letto in ferro battuto anche con materasso, e stiamo cercando – commenta all’Ansa il primo cittadino di Ugento, Salvatore Chiga – anche di identificare il sito, che dovrebbe essere a Torre San Giovanni in zona nord verso Gallipoli. Sarà sicuramente un turista”. Un gesto che, secondo il vicesindaco, Massimo Lecci è vera e propria “follia”. Adesso si sta cercando di risalire al responsabile tramite le segnalazioni e i sistemi di videosorveglianza della zona. Possibile la contestazione di occupazione abusiva di demanio in quanto, ha sottolineato Lecci “un letto in ferro battuto non può essere paragonato ad un’attrezzatura da mare”.

Foto Facebook di Rosina Preite dal gruppo “Noi di Taurisano che”