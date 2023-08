Ssc Bari, è ufficiale: dal Pisa arriva Sibilli

Nuovo volto in casa Bari. Dopo Faggi, Nasti e Ménez, la società dei De Laurentiis ha ufficializzato l’approdo in biancorosso di Giuseppe Sibilli. Il jolly offensivo arriva in Puglia con la formula del prestito con opzione di riscatto. Giuseppe Sibilli, attaccante classe 96 nativo di Napoli, è già a disposizione di mister Mignani.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli, milita una stagione nel campionato d’eccellenza con il Sant’Agnello, dove giocava anche il papà Salvatore. Riesce a mettersi in mostra con il Siracusa in Serie D, segnando 5 reti in 29 presenze. Nell’agosto 2016 firma un contratto triennale con il Catania. Ma col club etneo non debutta e quindi passa alla Sicula Leonzio: con 13 presenze e 6 gol, contribuisce alla promozione della Sicula Leonzio in C nella stagione ’16-’17. Nel 2017 passa all’Albinoleffe disputando 60 gare in due campionati e mezzo, mettendo a segno 7 reti. Nel 2020 l’approdo nel Pisa in serie B: con i nerazzurri toscani totalizza 81 presenze, segnando 13 gol e fornendo 6 assist. Nelle prossime ore, il Bari dovrebbe annunciare anche l’acquisto del portiere brasiliano Brenno.

Foto Ssc Bari