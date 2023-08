Ssc Bari, parla Mignani: “Alleno quello che mi danno”

Conferenza stampa pre-gara per il tecnico del Bari, Michele Mignani. L’allenatore biancorosso ha presentato la partita contro il Parma, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: “Il Parma è tra le squadre più forti del campionato. Hanno mantenuto quasi lo stesso organico della scorsa stagione oltre ad aver confermato l’allenatore. Non hanno solo Partipilo, ma tanti altri calciatori forti, soprattutto sugli esterni. Per quanto riguarda la nostra formazione: Menez non è al 100%, mentre Nasti sta bene. In porta ci sarà Frattali.”

Il tecnico dei galletti ha fatto un passo indietro su quanto accaduto negli ultimi due mesi, a partire dalla finale persa contro il Cagliari: “La finale col Cagliari ha lasciato un segno inevitabile. Ci siamo presi del tempo per assorbire quella delusione gigantesca. Trascorsi quei giorni, mi sono sentito col direttore Polito che mi ha rinnovato la fiducia, assicurandomi di non aver contattato altri allenatori. Per quanto mi riguarda, quella finale mi ha dato uno slancio: ho lo stesso entusiasmo del mio primo giorno a Bari: allenare in questa piazza è un privilegio.”

L’organico a disposizione del tecnico genovese presenta ancora varie lacune, ma Mignani non fa drammi: “Non ho chiesto nulla alla società. Alleno quello che mi viene dato. Devo trarre il massimo da quello che ho, ma sono convinto che la squadra sarà competitiva. Alla fine del mercato mancano tanti giorni: abbiamo ancora giocatori in uscita e caselle in entrata da riempire. Cheddira? Sino a quando sarà qui, sarà considerato alla pari degli altri. Se la società mi dirà che il calciatore è disponibile ed è sano, lo farò giocare. Se la società mi dirà cose diverse, mi adeguerò. Circa i nuovi arrivati: Brenno lo seguivamo da tempo, mentre Sibilli è un jolly offensivo che può inserirsi bene nei nostri schemi. Benedetti ed Esposito? Non sono nei nostri pensieri in questo momento, credo sarà molto difficile rivederli a Bari.”

Dopo la finale playoff dello scorso anno, quale sarà l’obiettivo del Bari per il prossimo campionato? Così Mignani: “Ogni campionato è diverso dall’altro. Lo scorso anno nessuno poteva pensare che saremmo arrivati terzi. In questa stagione ci sono squadre che partono con grandi aspettative. Noi faremo il massimo delle nostre possibilità. Faccio fatica a stabilire un obiettivo: fare meglio dello scorso anno, vorrebbe dire arrivare primi o secondi.”

Queste, invece, le dichiarazioni pre-gara di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, raccolte da Parmalive: “Il Bari, come tutte le squadre, è un po’ tutto da scoprire, ci saranno variazioni. Penso che siano due squadre con delle cose in comune: escono ferite dal finale di campionato, ma entrambe avremo la voglia e la rabbia giusta per riprendere nel migliore dei modi. Conosciamo il loro ambiente, hanno un bello stadio. Dal punto di vista tecnico hanno avuto continuità, cambierà qualche giocatore ma non la filosofia di gioco. Ci sono incertezze su chi ci sarà, ma questo riguarda tutte le squadre. Cheddira l’anno scorso ha dimostrato di far saltare gli equilibri per l’entusiasmo e la capacità avuta di essere determinante nella ricerca dello spazio e dei falli procurati. L’inserimento dei nuovi non so cosa potrà dare, acquisteranno qualità ma credo che manterranno la stessa idea di gioco”.