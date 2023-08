Tragedia in parco acquatico, muore bimbo di 4 anni a Monopoli

Un bimbo di 4 anni è morto questo pomeriggio a Monopoli. Il piccolo è annegato in una piscina del parco acquatico. Il piccolo è stato soccorso e portato subito all’ospedale di Monopoli ma per lui non c’era più nulla da fare.

Anche attraverso la visione di alcune telecamere interne di videosorveglianza presenti nel parco acquatico gli investigatori stanno cercando di capire gli ultimi istanti in vita del piccolo, poi finito in acqua in un punto in cui non toccava. Le indagini sono coordinate dalla procura di Bari. La famiglia delle vittima, invece, risiede in provincia di Brindisi.