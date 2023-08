Tre piani della Torre Eiffel di Parigi sono stati evacuati per via di un allarme bomba giunto nelle scorse ore. Sul posto, immediato l’intervento degli artificieri e della polizia per perlustrare l’area, compreso il ristorante situato su uno dei piani. La struttura è stata chiusa al pubblico per diverse ore per consentire procedure di routine per casistiche di questo tipo. L’allarme è rientrato.

Foto Freepik