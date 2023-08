Bari, inizio da incubo: il Parma ne segna 3 e passa il turno

Tutto come da copione o quasi. Bari subito fuori dalla Coppa Italia col Parma che accede al turno successivo dove affronterà la vincente dello scontro tra Lecce e Como. Netto il divario tecnico e tattico tra i galletti e gli uomini di Pecchia che si sono presentati al ‘San Nicola’ al gran completo dopo aver brillato nelle amichevoli precampionato. Dall’altra parte un Bari ancora incompleto e con diversi problemi tattici e di condizione fisica. Sin dal primo tempo i tifosi biancorossi hanno intonato il coro “Noi vogliamo un grande Bari”. La speranza è che De Laurentiis e Polito ascoltino l’invito dei supporters del galletto e riescano a completare l’organico con pedine di valore in modo da poter permettere a Mignani di lavorare al meglio e di recuperare il notevole ritardo accumulato nell’allestimento della rosa.

SCELTE INIZIALI: Dopo due mesi di silenzi, voci e polemiche, il Bari torna finalmente in campo. La stagione calcistica 2023/24 si apre ufficialmente con l’incontro valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. In uno stadio “San Nicola” rinnovato, si affrontano il Bari di mister Mignani e l’ambizioso Parma di Fabio Pecchia.

Per la sfida agli emiliani, Mignani deve rinunciare a Ménez e Maiello non al meglio, oltre a Cheddira, ormai prossimo al trasferimento al Frosinone. Il tecnico genovese schiera i suoi con il 4-3-3. Tutto confermato in difesa, mentre a centrocampo è Benali il play con Bellomo e Maita mezzali. In attacco spazio a Morachioli, Scheidler e il neo arrivato Nasti.

Nel Parma, il tecnico Pecchia, recupera Colak ma deve rinunciare a Juric e Cobbaut. L’allenatore crociato si affida al modulo 4-2-3-1 e sceglie Corvi come estremo difensore, con Chichizola che si accomoda in panchina insieme all’ex di turno, Anthony Partipilo.

PRIMO TEMPO: Dopo l’iniziale fase di studio è il Parma a colpire al minuto 8: sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, Benedyczac, tutto solo in area di rigore, controlla e batte Frattali. La reazione del Bari non arriva e il Parma gestisce la gara a proprio piacimento. Primo tiro in porta dei biancorossi al minuto 26: Benali trova Morachioli con un lancio da centrocampo, l’ex Renate controlla e tira, ma Corvi para senza problemi. Al minuto 30 si vede anche Nasti che, servito da Ricci, manda alto da buona posizione. Ma è un fuoco di paglia: gli uomini di Pecchia trovano agevolmente il raddoppio in contropiede al minuto 34: Bonny conclude alla perfezione una ripartenza magistrale avviata dalle retrovie. La squadra di Mignani non riesce a costruire occasioni da rete e la prima frazione si chiude col Parma in vantaggio per 2-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per il Parma: dentro Ansaldi fuori Zagaritis, mentre Mignani conferma l’undici iniziale. Subito pericolosa la squadra di Pecchia al minuto 48: ancora un contropiede che porta Coulibaly alla conclusione che termina alta. Primo squillo del Bari al minuto 48 con Morachioli che si invola sulla fascia e cerca l’assist per Nasti che non impatta col pallone. Si vede finalmente Scheidler al minuto 53, ma il colpo di testa del francese su cross del connazionale Dorval, termina di poco a lato. Replica il Parma al minuto 55 con Ansaldi che impegna Frattali dalla distanza. Ducali vicini alla terza rete al minuto 57 con Man che brucia Ricci, ma la sua conclusione termina fuori di poco. Primi cambi per Mignani al minuto 62: dentro Pucino,Faggi e Sibilli, fuori Ricci, Bellomo e Scheidler.

La superiorità tecnica dei crociati è netta e Man lo conferma al minuto 68 con una bella giocata conclusa con un tiro a giro che finisce alto sulla traversa. Nel Bari ci prova solo Morachioli. L’ex Renate è pericoloso al minuto 70, imbeccato da Sibilli, ma calcia però alto. Parma ancora una volta vicino alla terza marcatura con Bernabè che colpisce il palo con una gran conclusione da fuori area. Ma il gol del Parma è nell’aria e giunge al minuto 75 con Man che di tacco beffa Frattali su assist di Ansaldi: game, set, match. Mignani inserisce D’Errico al minuto 78 al posto di un esausto Morachioli. Sussulto biancorosso con Sibilli al minuto 77, ma il suo tentativo di testa termina sulla traversa, su assist di D’Errico. Il Bari trova la rete al minuto 82 con Maita, ma l’arbitro annulla per off side dopo la conferma del Var.

C’è gloria per il giovane Lops che prende il posto di Maita al minuto 87. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Fourneau. Bari Parma di Coppa Italia è storia: al ‘San Nicola’ termina.

PAGELLE: Ci prova solo Morachioli. Per Ricci inizio da incubo.

Frattali 5,5 , Dorval 5,5, Di Cesare 5,5, Vicari 5, Ricci 4,5 (62′ Pucino 5,5), Maita 5 (87′ Lops sv), Benali 5,5, Bellomo 5 (62′ Faggi 6), Morachioli 6,5 (78′ D’Errico 6), Nasti 5, Scheidler 5 (62′ Sibilli 6,5)

Mignani 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 3

Marcatori: 8′ Benedyczac 34′ Bonny 75′ Man

Ammoniti: Bellomo, Estevez, Morachioli, Maita

Espulsi: Nessuno

Spettatori: 12.635 (125 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-3): Frattali, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Bellomo, Morachioli, Nasti, Scheidler

Panchina: Pellegrini, Polverino, Perrotta, Matino, D’Errico, Faggi, Sibilli, Zuzek, Pucino, Akpa-Chukwu, Lops, Celiento

All. M. Mignani

PARMA (4-2-3-1): Corvi, Osorio (c), Benedyczac, Estevez, Bonny, Sohm, Coulibaly, Hernani, Circati, Zagaritis, Man

Panchina: Chichizola, Rinaldi, Balogh, Bernabè, Begic, Ansaldi, Del Prato, Colak, Partipilo, Mahaila, Haj, Motti, Sits

All. F. Pecchia

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti: Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Antonio Severino della sezione di Campobasso. Quarto uomo: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, mentre al VAR ci sarà Ivano Pezzuto (Lecce), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

