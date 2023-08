Bari, rifiuti e un B&B a cielo aperto nel mercato dell’ex Manifattura

Dai rifiuti, all’incuria, sino a passare per un vero e proprio B&b allestito a cielo aperto, con letti, coperte e oggetti personali. Siamo nel mercato dell’ex Manifattura Tabacchi, dove, ogni giorno, vengono venduti alimenti ai cittadini. A denunciare quanto accade è una delegazione di Fratelli d’Italia che in mattinata ha effettuato una visita sul posto immortalando le condizioni in cui si trova la struttura.

“Siamo qui per l’ennesima volta – spiegano – e siamo alle solite. Dopo le diverse denunce e dopo aver protocollato diverse richieste, nulla è cambiato. Anzi, la situazione è peggiorata. Gli operatori mercatali sono esasperati ma soprattutto, rivendicano il loro diritto al lavoro in condizioni igienico sanitarie adeguate. La domanda sorge spontanea: ma gli assessori dove sono? ” – evidenziano. Non solo condizioni di degrado dovute a sporcizia e incuria, ma anche continui furti.

“Non c’è sicurezza – spiega un ambulante – ho dovuto mettere un servizio di videosorveglianza, i furti sono aumentati da quando il sindaco ha deciso di mandare via il consorzio. Siamo stati abbandonati completamente. Il mercato la notte è completamente aperto, non mi aspetto cerco il miracolo, ma vorrei operare in una struttura decente” – conclude. “Qui – aggiungono i delegati di Fratelli d’Italia presenti sul posto – c’è una situazione da terzo mondo, con degrado assoluto. Di promesse ne sono state fatte tante sulla riqualificazione, ma ad oggi nulla. Sono anni che gli ambulanti attendono, eppure siamo nel centro di Bari. Forse non è un posto interessante perché da qui non passano i turisti? I Baresi meritano rispetto” – concludono.