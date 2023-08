Bari, servizi per persone in difficoltà attivi anche a Ferragosto

In continuità con la programmazione comunale, anche nelle giornate festive e per tutto il periodo estivo, cosi come nella giornata di ferragosto, saranno assicurati i servizi erogati dall’assessorato in collaborazione con la rete territoriale del welfare in favore delle persone più vulnerabili, delle famiglie e dei turisti in difficoltà, sia attraverso i presidi che le unità mobili che il pronto intervento sociale h24. Lo rende noto l’assessore al Welfare, Francesca Bottalico.

Anche gli uffici pubblici dell’Assessorato assicureranno l’apertura per tutte le giornate lavorative. Per ogni segnalazione di emergenza sociale è possibile contattare il PIS – Pronto intervento sociale (numero verde 800 093470, tel. 080 8493594) che assicura interventi in emergenza in favore di adulti e persone migranti in condizione di difficoltà sociale, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di pericolo. In caso di episodi di violenza è possibile contattare il numero verde del CAV – Centro antiviolenza comunale (numero verde 800 202330, cell. pronto intervento 328 8212906, anche per sms) finalizzato all’ascolto, all’accompagnamento, al sostegno psicologico e alla tutela sociale e legale delle vittime di violenza fisica e psicologica. Per inoltrare una richiesta di aiuto e sostegno da parte di vittime di violenza e stalking è disponibile anche il numero verde nazionale 1522.

In tutte le giornate sarà attivo il servizio itinerante per piazze e strade dell’Unità di strada Care for people per intercettare e aiutare le persone più vulnerabili. Nelle giornate dal 14 al 16 Agosto 2023, il servizio di UdS dell’Assessorato al Welfare, oltre alle consuete attività dedicate all’area povertà secondo la programmazione stabilita, proseguirà, grazie al supporto di Rotaract Club Bari e in rete con i servizi di prossimità della Cooperativa Sociale Caps, la distribuzione di sali minerali, borracce termiche e cappellini con visiera, al fine di contribuire a fronteggiare il periodo estivo caratterizzato da temperature particolarmente elevate. In tutte le struttura di accoglienza residenziali comunali diffuse sul territorio cittadino con il coinvolgimento di circa 600 ospiti, saranno organizzate feste e pranzi di ferragosto per gli ospiti, al fine di offrire loro un momento di svago ed evitare che debbano uscire nelle ore più calde.

Saranno inoltre garantiti servizi di prossimità (docce, bagni, orientamento, sostegno sociale e sanitario, etc) e beni di prima necessità per le giornate del 14 – 15 – 16 agosto presso il Centro Polifunzionale per il contrasto alla Povertà Estrema “Area 51”, ubicato in corso Italia, osservando i seguenti orari e programma: apertura del Centro:

14 agosto: 8:30; Colazione: 9:00 – 10:30; Distribuzione biglietti pranzo: 9:00 – 10:30; Sportello “Iscrizione anagrafica” (dalle 10:00 alle 12:00); Sportello “Supporto padri separati” (dalle 10:00 alle 12:00, su prenotazione); Accesso ai servizi igienici: 9:00 – 20:00; Docce: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 18:00; Accesso al deposito bagagli: dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 18:00; Servizio ricarica dispositivi digitali: dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00; Pranzo: 13:00 – 14:30; Distribuzione biglietti cena: 13:00 – 15:30; Cena: 19:00 – 20:00; Chiusura del Centro: 20:30

15 agosto: apertura del Centro: 8:30; Colazione: 9:00 – 10:30; Distribuzione biglietti pranzo: 9:00 – 10:30; Accesso ai servizi igienici: 9:00 – 20:00; Docce: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 18:00; Accesso al deposito bagagli: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 18:00; Servizio ricarica dispositivi digitali: dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00; Pranzo: 13:00 – 14:30; Distribuzione biglietti cena: 13:00 – 15:30; Laboratorio di arteterapia “Ritratti di mare”: dalle 16.00 alle 17.30; Cena: 19:00 – 20:00; Chiusura del Centro: 20:30. Per la giornata di Ferragosto sarà offerto un menu speciale sia a pranzo sia per la cena.

PRANZO: Antipasto: Bruschette alla mediterranea; Primo: Cavatelli freschi ai frutti di mare; Secondo: Panino con straccetti di pollo all’ orientale; Frutta e acqua. CENA: Primo: Farfalloni ai gamberi e zucchine; Secondo: Panino con insalata russa e tonno; Frutta e acqua.

16 agosto: Apertura del Centro: 8:30; Colazione: 9:00 – 10:30; Distribuzione biglietti pranzo: 9:00 – 10:30; Sportello “Contrasto alle dipendenze” (dalle 10:00 alle 12:00); Accesso ai servizi igienici: 9:00 – 20:00; Docce: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 18:00Accesso al deposito bagagli: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 18:00; Servizio ricarica dispositivi digitali: dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00; Pranzo: 13:00 – 14:30; Distribuzione biglietti cena: 13:00 – 15:30; Cena: 19:00 – 20:00; Chiusura del Centro: 20:30.

La Caritas Diocesana assicurerà il pranzo per sabato 12 agosto presso la mensa di S. Nicola a Carbonara, mentre per la cena, il 12 e il 14 agosto il servizio è garantito alla mensa delle Missionarie di Carità (suore di Madre Teresa) in via Capruzzi 23 (nei pressi della stazione ferroviaria di Bari Centrale). Sara regolarmente garantito dall’associazione In.con.tra il servizio di mensa per la cena presso piazza Balenzano tutte le sere. Sarà pienamente attiva anche la collaborazione tra l’assessorato al Welfare e la rete delle farmacie per interventi di screening e misurazione pressione o segnalazione in caso di emergenza e vulnerabilità.

Nella giornata del 15 agosto, alle ore 11.30, l’assessore al Welfare Francesca Bottalico, parteciperà al pranzo di comunità alla casa Capitaneo, in via Capitaneo 32/c, a Palese, con ospiti della struttura in emergenza abitativa: “Anche quest’anno l’assessorato al Welfare e la rete territoriale non va in vacanza assicurando servizi di base, interventi h24 e momenti di festa e incontro per tutto il periodo di festa estivo in favore di tutte quelle persone che restano in città e che si trovano in una condizione di solitudine e vulnerabilità. Il mio ringraziamento va tutti gli operatori, le assistenti sociali, gli educatori e i volontari che insieme alle Forze dell’ordine, e con il coordinamento della struttura del Welfare comunale, lavoreranno e assicureranno la loro presenza in ogni territorio anche nella giornata di ferragosto quando tutti sono in vacanza e per tutta l’estate. Per questo porterò loro la mia vicinanza e il ringraziamento dell’amministrazione per il lavoro svolto in queste giornate di festa e durante l’intero anno” – conclude.