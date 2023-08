Calcio, Bari – Parma: la storia del match. Curiosità e precedenti

Sono trascorsi due mesi dalla finale playoff persa al fotofinish contro il Cagliari. Il Bari di Mignani prova a mettersi alle spalle i ricordi di quell’infausta serata. Questa sera, alle ore 18, i biancorossi scenderanno in campo per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 23/24. Avversario di turno il Parma del confermato tecnico, Fabio Pecchia.

L’AVVERSARIO – Il Parma Calcio 1913, meglio conosciuto come Parma, è da considerarsi tra i club più prestigiosi ed importanti dell’intera serie cadetta. Il sodalizio ducale è erede del Parma Football Club, già Parma Associazione Calcio, sorto nel 1970. Questa società riprendeva la storia del Parma Associazione Sportiva, precedente club costituito nella città emiliana nel 1913 sotto l’originario nome di Parma Foot Ball Club. L’odierno club è nato nel 2015 come Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913, a seguito del fallimento del 2015.

È un palmarès ricco quello dei gialloblu: figurano 3 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e 4 titoli internazionali: una Coppa delle Coppe, 2 Coppe UEFA e una Supercoppa UEFA. Dopo Milan, Juventus e Inter, il Parma è il quarto club italiano (sedicesimo europeo) nella classifica generale delle competizioni UEFA vinte.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Parma sono 61 con 14 vittorie biancorosse, 20 pareggi e 27 successi parmensi. In terra pugliese si sono disputate 30 gare ed il bilancio è leggermente in favore dei pugliesi con 11 vittorie, 9 sono stati i pareggi, 10 le affermazioni crociate. L’ultima vittoria casalinga dei biancorossi sugli emiliani è quella dello scorso anno, quando il 14 gennaio, gli uomini di Mignani inflissero un pesante 4-0 a Buffon a compagni, grazie alla doppietta di Cheddira, la rete di Salcedo e l’autorete di Balogh.

In Coppa Italia, le due formazioni si sono affrontate, l’ultima volta, il 19 ottobre 2022. In quella circostanza, ebbe la meglio il Parma per 1-0. Decisiva la rete di Benedyczak al minuto 29.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Marco Rossi, Marco Di Vaio, Daniele Vantaggiato, Antonio Cassano, Daniele Paponi, Davide Lanzafame, Alessandro Rosina, Francesco Valiani, Vitaly Kutuzov, Jacopo Dezi, Primo Sentimenti, Nicola Mora, Stefano Okaka, Matteo Ferrari, Amedeo Carboni, Matteo Contini, Abdelkader Ghezzal, Pasquale Schiattarella, Enzo Magnanini, Pier Paolo Scarrone, Luca Siligardi, Claudio Bandoni, Luca Antonelli, Filippo Porcari, Jaime Valdés, Jonathan Rossini, Paolo Erba, Angelo Venturelli, Elvio Banchero, Michele Rinaldi, Massimo Donati, Angelo Panara, Bruno Bruschettini, Aristide Griffith, Ettore Bertoni, Paolo Poggi, Mattia Cassani, Giulio Sega, Stefan Ristovski, Abderazzak Jadid, Dino Spadetto, Angelo Carrano, Silvio Bonino, Manuel Scavone e Cristian Galano.

Ex del match saranno Walid Cheddira, Giacomo Ricci, Valerio Di Cesare e Pierluigi Frattali tra i galletti, Anthony Partipilo tra i ducali. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Enrico Catuzzi e Paolo Tabanelli.

PROBABILI FORMAZIONI:



BARI (4-3-3): Frattali, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Faggi, Bellomo, Nasti, Morachioli. All. Mignani.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani, Man, Sohm, Benedyczak, Bonny.

Arbitrerà la gara il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Antonio Severino della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, mentre al VAR ci sarà Ivano Pezzuto (Lecce), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

Foto Ssc Bari