Un uomo di 45 anni è morto mentre faceva il bagno in una spiaggia di Monopoli, probabilmente in seguito a un malore che lo ha colto mentre si trovava in acqua. L’uomo, residente a Rutigliano e padre di due figli, è stato immediatamente soccorso da alcuni medici presenti sul posto e dai bagnini, ma i massaggi cardiaci e il defibrillatore non sono bastati per salvarlo. Al suo arrivo, il medico del 118, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Foto repertorio