Neonato abbandonato a Taranto, rintracciata la mamma

È stata rintracciata la mamma che ha dato alla luce Lorenzo, il piccolo abbandonato accanto affianco ai cassonetti ingegnerizzati della raccolta differenziata a Taranto, in via Pisanelli. La donna è stata rintracciata tramite l’ausilio delle immagini delle videocamere di videosorveglianza presenti in zona. Secondo fonti sanitarie si tratta di una cittadina di nazionalità georgiana, la donna si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Moscati per un controllo. A notarla i vigilanti che hanno poi messo a disposizione della Polizia le immagini del sistema di video sorveglianza. Attualmente la donna sitrova al Santissima Annunciata, dove si trova anche il figlio. La donna, secondo quanto emerso, è ricoverata nel reparto di Ginecologia in quanto necessita di cure.