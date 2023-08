Puglia meta preferita per le vacanze, c’è anche Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni ha scelto la Puglia per le vacanze estive. La presidente del Consiglio, dopo le battute finali a palazzo Chigi dove si è discusso sul tema del salario minimo, sta passando alcune giornate in masseria a Ceglie Messapica.

La Puglia è tra le mete più gettonate, in particolare il Salento e la Valle d’Itria, dove si trova la premier con la sua famiglia, il compagno e la figlia Ginevra. Ma si tratta solo di poche giornate, la premier, infatti, secondo quanto emerso, tornerà a Roma già nella settimana di Ferragosto. Non solo Giorgia Meloni, anche Licia Ronzulli, capogruppo di FI al Senato, sta passando le sue vacanze in Puglia, in particolare a Margherita di Savoia, località che si trova a un’ora da Foggia, luogo di cui è originaria la sua famiglia. Anche Francesco Boccia, trascorrerà alcune giornate nel tacco d’Italia. Lo stesso sarà per il deputato M5s Francesco Silvestri e il ministro degli Affari europei, pugliese, Raffaele Fitto.

