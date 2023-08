Ragazzina scomparsa a Bari, il sindaco di Carovigno: “Chi sa, parli”

Non c’è ancora nessuno sviluppo in merito alla questione della ragazzina dodicenne di Carovigno, scomparsa mentre si trovava a Bari, in viale Unità d’Italia, con la sua mamma, lo scorso 10 agosto. In tanti si stanno mobilitando per mettersi sulle tracce dopo l’appello lanciato sui social, tra loro il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti.

“Serve l’aiuto di tutti per fare in modo che la giovane ragazza torni quanto prima a casa. Chi sa qualcosa o chi ha visto qualcosa che possa essere utile alle indagini in corso lo comunichi quanto prima” – ha dichiarato sui social – “la sua sparizione è una notizia che mette tutti noi in uno stato di apprensione, conosco la famiglia da sempre e non posso che esprimere tutta la vicinanza possibile per l’accaduto” – ha concluso.

Nel frattempo proseguono senza sosta le indagini, a occuparsene il coordinamento della Prefettura di Bari che ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse che coinvolge, oltre alle forze dell’ordine, anche vigili del fuoco e associazioni di volontariato.

Foto Facebook Penelope Puglia