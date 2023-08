Tragedia in Puglia, si tuffa in mare e muore annegato 17enne

Un ragazzo di 17 anni è annegato nel pomeriggio mentre si trovava a Marina di Lesina, località balneare situata nel Foggiano. Il giovane, stava facendo il bagno con il papà quando è stato sopraffatto dalle onde, per via del mare agitato. Immediato l’intervento del bagnino che, resosi conto delle difficoltà in cui si trovavano i due, si è tuffato in acqua riuscendo però a portare in salvo solo il padre, mentre la corrente aveva portato al largo il corpo del 17enne.

In tanti, tra i presenti, tra cui turisti, hanno provato a raggiungere il ragazzo, ma ogni tentativo è stato vano. Quando il giovane è stato portato a terra era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’elisoccorso che hanno provato ad effettuare le manovre di rianimazione.

Foto repertorio