A Galatina caos per il concerto dei Negramaro: è protesta

Parcheggi costosi, lunghe code, scarsa sicurezza. Piovono proteste per l’organizzazione del concerto dei Negramaro a Galatina. E c’è chi sta raccogliendo adesioni per richiedere una richiesta di rimborso per i biglietti.

“Nulla da dire sulla bravura e professionalità loro e dei tanti artisti invitati – scrive un fan – Ma organizzazione a dir poco pessima e meritevole di denuncia! Dispiace per la pessima figura che Galatina,il Salento e tutta la Regione ha fatto con le migliaia di persone accorse da ogni dove. Location pessima. Sicurezza zero”

Sotto accusa i parcheggi a pagamento fino a 25 euro, distanti .dal luogo del concerto “con un percorso impervio, buio, senza linea telefonica e assolutamente carente di personale e pubblica sicurezza – continua il racconto – Le vie di accesso per arrivare ai parcheggi da paesi vicini (noi eravamo a Martano distante non più di 10 km dal luogo dell’evento) intasate con migliaia di spettatori che,con enorme fatica, sono riusciti ad assistere alla prima canzone alle 22.25 dopo 4-5 ore di fila (il concerto previsto per le 21 è iniziato alle 21,35 nonostante tutti sapessero il manicomio che stava succedendo fuori) e tanti altri che hanno deciso di rinunciare ad arrivarci”.

Sui social è nato anche un gruppo per avviare un’azione collettiva volta a ottenere il rimborso del biglietto vista l’impossibilità per molti di raggiungere il luogo dello svolgimento del concerto.

(Foto facebook )