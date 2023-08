Bari, carcasse di animali e topi: il degrado del lungomare San Giorgio

Carcasse di animali, topi e alghe. Ecco le condizioni in cui versano alcune zone del lungomare San Giorgio. “Quando noi cittadini avremo il piacere di avere un pò di pulizia anche su questo tratto di costa? – denuncia un cittadino – Tra topi, carcasse di animali non è piacevole per gli adulti figurarsi per dei bambini. Trattasi del tratto tra Sant’ Anna a San Giorgio vicino ex REEF…non è una bella visuale da far vedere ai suoi amati turisti. Esorto il sindaco a farsi una bella passeggiata così da rendersi conto personalmente”. (Foto facebook)