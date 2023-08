Bari, su viale Japigia arriva la sosta “a tempo”

Da una parte le proteste per la nuova pista ciclabile in viale Japigia, con tanto di raccolta firme per farla rimuovere, dall’altra i lavori del Comune che vanno avanti sempre nella zona. In particolare sulla segnaletica orizzontale. “La ditta incaricata sta migliorando la nuova corsia autopulente realizzata in viale Japigia – spiega il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti – implementandola con 3 posti carico e scarico merci e 18 posti auto temporizzati, in favore delle attività commerciali, interessando diverse zone del viale. Questa soluzione sembra essere ben vista da tutti, naturalmente bisognerà testarla in questi giorni. È inutile ricordare che questo sistema potrà funzionare solo se tutti fanno la propria parte rispettando i 15 minuti di sosta, utilizzando i carico e scarico e parcheggiando in maniera civile. Resto convito che possiamo farcela”.

