Clown Ludobus e Carticù: due appuntamenti gratuiti a Sannicandro

Due appuntamenti dedicati alla fantasia, alla musica, alla narrazione: al teatro. Il Comune di Sannicandro di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, organizza due spettacoli ad ingresso libero per grandi e piccini. Lunedì 4 agosto, ore 19.30, arriva il Clownludobus in piazza Andriola con “Opopò” e giovedì 7 settembre nel cortile del Castello Svevo (ore 20) ci sarà Zhoran lo Zingaro con il suo violino, accompagnato dalla fisarmonica del suo amico Borhat con le melodie della tradizione Rom e Balcanica, per lo spettacolo “Zingari e Violini”.

Lunedì 4 settembre 2023

Piazza Andriola/ Villa Comunale – ore 19.30

Opopò

CLOWN LUDOBUS

spettacolo-animazione per bambini da 5 a 10 anni

Il Clownludobus è una fantastica unione tra spettacolo-animazione- laboratori di strada per bambini. È un intervento spettacolare unico in Italia e completo che crea un reale coinvolgimento dei bambini che diventano i veri protagonisti dell’evento.

INGRESSO LIBERO

Giovedì 7 settembre 2023

cortile del Castello Normanno Svevo, ore 20.00

Compagnia Carticù

ZINGARI E VIOLINI

Spettacolo di narrazione e musica

Accompagnato dalla fisarmonica del suo amico Borhat con le melodie, i ritmi e le armonie della tradizione Rom e Balcanica, Zhoran lo Zingaro con il suo violino narra di come uno zingaro aiutò Dio a creare il mondo; di come uno zingaro vinse il violino al Diavolo; di come gli Zingari si dispersero sulla terra… Le storie di Zhoran sono la conoscenza della cultura orale che, tramandata di generazione in generazione, è sopravvissuta al tempo e a chi ha sperato di sopprimerne la radice. Lo spettacolo è una narrazione che intreccia racconti, tratti o ispirati dalla tradizione Rom, riscritti o reinventati, come è nella natura del raccontare, intervallandoli con riflessioni filosofiche e ironiche, sulla diversità e sull’uomo. Uno spettacolo sarcastico e divertente che, con leggerezza, forse ci aiuta a chiederci chi è l’altro diverso da noi.

INGRESSO LIBERO