Cucina, alleati del sistema immunitario: in tavola i mirtilli

Ricchi di vitamine e alleati del cervello e del sistema immunitario: in tavola, oggi, portiamo i mirtilli, piccole gemme di dolcezza capaci di apportare notevoli proprietà benefiche alla salute. Si tratta di un frutto, di fatto, piccolissimo, ma con moltissime proprietà. In primis, i mirtilli, sono ricchi di antiossidanti, tra questi i flavonoidi e la vitamina C, utili per contrastare lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Ma non solo, proprio per via della massiccia presenza di vitamina C, i mirtilli sono dei veri e propri alleati del sistema immunitario. Il loro consumo contribuisce infatti a difendersi dalle infezioni.

Inoltre, i composti presenti nei mirtilli, contribuiscono a migliorare le funzioni cognitive prevenendo l’invecchiamento cerebrale. Non è finita qui, oltre a essere ricchi di fibre, dunque complici della regolarità intestinale e della digestione, ai mirtilli sono attribuite notevoli benefici cardiovascolari. Il loro consumo riduce infatti il rischio di malattie soprattutto per via dei benefici sul colesterolo e sulla pressione sanguigna. Spesso consumati come frutto, sono invece ottimali anche per pietanze salate e creative. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarli in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di mirtilli e spinaci con pollo grigliato



Griglia il petto di pollo marinato precedentemente con un po’ di olio d’oliva, sale e pepe. In una ciotola, mescola gli spinaci, i mirtilli, le noci pecan e l’avocado. Prepara una semplice vinaigrette con olio d’oliva, succo di limone, sale e spezie, consigliamo paprika e curry. Taglia il pollo grigliato a fette sottili. Componi l’insalata mettendo gli ingredienti nella ciotola, aggiungi il pollo, del formaggio (vanno benissimo scaglie di pecorino sardo o romano) e condisci con la vinaigrette. Infine mescola il tutto.

Salsa ai mirtilli per carne o pesce arrosto



In una pentola, mescola i mirtilli freschi (almeno una tazzina abbondante), lo zucchero di canna, l’acqua, il succo d’arancia e lo zenzero. Porta a ebollizione a fuoco medio, quindi riduci il calore e lascia bollire fino a quando i mirtilli si rompono e la salsa si addensa. Schiaccia leggermente i mirtilli con una spatola per ottenere una consistenza più omogenea. Aggiungi sale a piacere. Lascia raffreddare leggermente prima di servire. Questa salsa è perfetta da abbinare a carne o pesce grigliato o arrosto.

Foto Freepik