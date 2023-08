I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il caso caro vacanze in Puglia e la “fuga” all’estero. La tragica morte di un bimbo di 4 anni nel parco acquatico. Il boom dei bed and breakfast e la difficoltà di trovare case in affitto. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 6 agosto. Caro vacanze, i pugliesi preferiscono Grecia e Albania

Lunedì 7 agosto. Nominata la nuova presidente dell’Amtab

Martedì 8 agosto. Discarica a Bari Vecchia, multato il responsabile

Mercoledì 9 agosto. Cade dal monopattino mentre è in vacanza, è grave 13enne

Giovedì 10 agosto. A Bari è boom di bed and breakfast: difficile trovare una casa in affitto

Venerdì 11 agosto. Tragedia in un parco acquatico di Monopoli, muore bimbo di 4 anni

Sabato 12 agosto. Dopo giorni di apprensione ritrovata una ragazzina scomparsa a Bari.