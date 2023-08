Tour in moto per Russel Crowe, l’attore del Gladiatore ha scelto la Puglia per le sue vacanze. Ed oggi era a Monopoli, tra selfie e foto con i suoi fan.

Crowe sta soggiornando a Borgo Egnazia insieme alla sua compagna, la trentaduenne Britney Theriot. Dopo essere stati avvistati a Savelletri, oggi è stata la volta di Monopoli.