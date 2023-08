Autonomia differenziata, il Ministro Calderoli non molla

“Sto lavorando per questo obiettivo”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il 2024 sarà l’anno dell’autonomia differenziata. “Lavoro affinché il prossimo anno per la prima volta in Italia la proposta sia diventata legge e le regioni possano richiedere forme e condizioni particolari di autonomia differenziata”. “Quello dell’autonomia è uno dei punti programmatici del governo di Centrodestra. E sto lavorando tantissimo da nove mesi. E’ un dovere e un impegno preso con i cittadini e con gli elettori. Porteremo a casa l’obiettivo come scritto nell’accordo e nel programma di governo, anche per rispetto del 98,02% di veneti e del 96,01% di lombardi che hanno votato sì ai referendum sull’autonomia nel 2017. Tutto ciò è stato dichiarato ieri sera a Pontida anche da Matteo Salvini e quindi so di non essere solo”, conclude il ministro Calderoli.

Foto Facebook