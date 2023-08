Bari, chiuso l’ufficio Amtab, è protesta: “Neanche un cartello”

Proteste questa mattina in via Trevisani, davanti al portone chiuso dell’ufficio Amtab. “Oggi avevo una prenotazione per delle pratiche – ci raccontano – ma l’ufficio era chiuso e nessuno ci ha avvisati”. Diverse le persone in fila nella stessa situazione. “Non c’è neanche un cartello che avvisava della chiusura – continuano – non tutti hanno dimestichezza con i pc e internet, nessuno ha pensato bene di avvisare che oggi gli uffici sarebbero rimasti chiusi, forse per il ponte di Ferragosto”.