Cede lucernario a Capurso, grave operaio 56enne

Cede un lucernario a Capurso, grave un operaio di 56 anni. È accaduto nel pomeriggio. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata dopo essere precipitato nel vuoto per via del cedimento di un lucernario. Quest’ultimo si trovava sul tetto di un edificio sul quale, secondo quanto emerso, l’uomo stava effettuando dei lavori. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo al Policlinico di Bari dove è stato sottoposto ad accertamenti. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spesal per effettuare accertamenti sul caso, coordinati dalla Procura di Bari.

Foto repertorio