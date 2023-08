Crolla balcone di un B&B, tragedia sfiorata a Polignano

Cede parte del balcone di un B&B, tragedia sfiorata a Polignano a Mare. Vittima un turista 25enne precipitato dal primo piano. Il fatto è avvenuto a pochi passi dal centro storico, in via Sirene. L’uomo è stato immediatamente soccorso e ricoverato in codice rosso con diverse fratture alla schiena. Sotto al balcone, solo pochi minuti prima, c’erano alcuni bambini che giocavano. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L’area è stata momentaneamente transennata e messa in sicurezza.

