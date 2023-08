Excel in azienda si conferma il tool più efficace nella gestione della produttività

Il concetto chiave su cui poggia la società contemporanea è quello della produttività. Il mondo delle aziende e delle imprese non può certo evitare di confrontarsi con questa realtà. Esistono molti strumenti che possono arricchire e perfezionare la vita aziendale, ma tra questi si distingue senza ombra di dubbio Microsoft Excel. Padroneggiarne tutte le risorse e le funzionalità si rivela essenziale.

Come investire su Microsoft Excel?

Ragionando in termini di input e output, la produttività aziendale si può misurare raggiungendo un elevato livello di prodotto con un minimo di input. Quindi, un’azienda realmente produttiva riesce a produrre più di altre se, riducendo tempo e risorse fisiche e umane impiegate, eroga effettivamente più output della concorrenza. Questo non è un risultato che si raggiunge automaticamente: le aziende hanno bisogno di investire in diversi ambiti, per potersi distinguere dai concorrenti in termini di produttività di beni e servizi.

Tra tutti gli ambiti in cui un’azienda può investire, la formazione dei suoi dipendenti è di importanza cruciale. Una formazione mirata e continuativa, volta a migliorare conoscenze e competenze di ogni membro del team avrà delle ricadute positive su tutta la filiera aziendale. Sfruttare le possibilità come quelle messe a disposizione dalla FinancetoBi Academy di Carlo Liotto è essenziale per accrescere le conoscenze di analisti e professionisti, soprattutto nell’ambito della gestione di un tool efficace come Microsoft Excel.

La formazione offerta da questa realtà si basa su corsi on-demand di Business Intelligence, pensati per gli analisti alle prime armi così come per chiunque desideri un approfondimento utile alle mansioni di analisi e consulenza aziendale nel ramo BI.

La piattaforma di e-learning mostra dunque con precisione e immediatezza le funzionalità più avanzate di Excel. L’obiettivo è quello di sviluppare al meglio quelle competenze di analisi e gestione dei dati che sono cruciali in un corretto approccio, tra gli altri, alla finanza aziendale. Come si deduce, non si tratta di conoscenze fini a sé stesse. Imparare a padroneggiare una risorsa BI come Microsoft Excel nel migliore dei modi ha un impatto diretto sulla produttività dell’intera azienda, nonché sulla formazione e sull’esperienza del dipendente.

Excel per i dipendenti

Investire nella formazione per un corretto e sapiente utilizzo di Microsoft Excel ha delle ricadute importanti sulla vita dell’azienda, ma anche sull’esperienza lavorativa dei singoli dipendenti. Se il concetto di produttività può essere inteso più facilmente a livello aziendale, al contrario quel che più conta per un impiegato è la sua efficienza. Questa aumenta notevolmente se riesce a padroneggiare un tool come Excel, in grado di gestire equazioni complesse dalle applicazioni più svariate: inventari e flussi di lavoro, analisi dei dati e finanze aziendali.

L’analisi condotta dai dipendenti diventa di certo molto più rapida, così come la comunicazione dei risultati: infatti lavoratori e aziende si ritrovano a parlare una lingua comune, nata, cresciuta ed efficacemente espressa sui fogli di lavoro Excel. Allo stesso tempo, il flusso di dati che passa sui fogli Excel si rivela essenziale per il monitoraggio delle attività aziendali: trovare bug e risolverli migliora le capacità degli impiegati di contribuire alla produttività dell’azienda.

Un dipendente capace di sfruttare al meglio Microsoft Excel, e che dunque sappia raggiungere tutti gli obiettivi aziendali grazie a questo tool insostituibile, avrà un grande valore all’interno del suo contesto aziendale. Investire nella propria formazione personale, puntando su piattaforme di e-learning e corsi specifici accrescerà dunque non soltanto il bagaglio di competenze, ma anche le risorse che potrà investire sul mondo del lavoro.

D’altra parte, un dipendente che genera grande valore è un dipendente che, secondo le logiche della produttività, in maniera semplice e rapida riesce a massimizzare la propria efficienza. Il rapporto tra output prodotti e input di tempo e risorse immessi si rivelerà sempre positivo, per ogni impiegato capace di sfruttare i propri tool, e così per l’azienda nel suo complesso.

Excel per le aziende

Come si può intuire, un tool capace di dare un grande vantaggio ai singoli impiegati può moltiplicare enormemente il proprio valore se applicato a livello aziendale. Tra i vantaggi di Microsoft Excel, spicca la sua semplicità di accesso: non richiede computer o risorse hardware complesse, poiché è installato di default su qualsiasi dispositivo. In questo senso, l’aumento della produttività promesso da Excel richiede un investimento nella sola formazione degli impiegati, che avranno a disposizione già il tool richiesto. La rivoluzione aziendale dunque non cambierà il volto dell’azienda e dei suoi dispositivi, ma coinvolgerà gli impiegati più promettenti e interessati, valorizzandone al meglio le competenze.

I vantaggi per l’azienda sono molteplici: da un lato, si alleggerisce il reparto IT, che di solito è usato come alternativa agli analisti specializzati, e che tuttavia potrebbe non comprendere in pieno come applicare le informazioni e i dati ricavati dai fogli di lavoro. Diversificare le competenze e integrare le diverse mansioni si rivela spesso la chiave vincente del successo aziendale. La gestione dell’azienda trarrà un grande beneficio dal tool Excel, che trova un’applicazione diretta nei seguenti ambiti:

Gestione delle risorse umane : siano esse dipendenti o clienti, i fogli di calcolo si rivelano ottimi per gestire le informazioni su ogni singola risorsa, come inizio del contratto di dipendenza di un impiegato e acquisti effettuati da un preciso acquirente.

Gestione delle operazioni : la corretta allocazione di tempi e orari è fondamentale per i flussi di lavoro e le attività logistiche. Anche questo aspetto della vita aziendale trova in Excel un valido supporto.

Monitoraggio e valutazione : contabilità e analisi vanno di pari passo, se si usa come strumento cardine Microsoft Excel. Le tabelle pivot ad esempio sono una delle applicazioni principali di questo tool, e la gestione dei dati che queste garantiscono è essenziale nell’analisi finanziaria.

Amministrazione : il programma Excel è tanto versatile da prestarsi anche alla gestione di dati amministrativi di diverso tipo. Contabilità, analisi finanziaria, prestazioni sono soltanto alcuni degli aspetti che rendono il tool utile anche sotto il punto di vista amministrativo. Fatturazione e gestione delle spese fisse e variabili sono due validi esempi di come Excel possa aiutare la vita dell’azienda.

Nel complesso, Excel si conferma come una delle migliori risorse in circolazione. Presente sulla gran parte dei dispositivi, Microsoft Excel tuttavia richiede un’adeguata formazione per essere sfruttato al meglio.

Da qui, l’importanza per dipendenti e aziende di investire su corsi di potenziamento per migliorare le proprie competenze in materia.