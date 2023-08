Notte della Taranta a Melpignano, Brunori Sas tra gli ospiti

Brunori Sas sarà uno dei protagonisti del concertone della Notte della Taranta che si terrà a Melpignano il 26 agosto. Il cantante interpreterà le canzoni ‘Lule Lule’ in lingua arbëreshë e ‘Aremu’ in grico, due canti legati dalla nostalgia. Massimo Manera, presidente della fondazione Notte della Taranta, ha spiegato che oltre a cantare i brani, Brunori avrà il compito di riscoprire la letteratura regionale legata al territorio e alla sua identità.

Il concertone avrà Fiorella Mannoia come maestra concertatrice e vedrà anche esibirsi Tananai come super ospite. L’orchestra popolare sta lavorando alla creazione della scaletta che comprenderà 30 brani, tra cui alcuni famosi come Taranta di Lizzano, Aria caddhipulina e Pizzica di Stifani.

Nel frattempo, a Soleto, i dieci ballerini popolari e i quattro accademici guidati dalla coreografa Francesca Romana Di Maio stanno continuando le prove per l’evento. Il concertone sarà trasmesso su Rai1 il 2 settembre in seconda serata, con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.

Foto Instagram Brunori Sas