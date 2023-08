Ostuni, rubano furgone a compagnia teatro: “Aiutateci”

La compagnia Teatro del Piccione ospite della Luna nel Pozzo è stata derubata del proprio furgone a Torre Pozzelle, a Ostuni. Dentro c’era tutta la scenografia dello spettacolo per bambini Taro il Pescatore.

“Chiediamo – si legge in un annuncio – a chiunque possa avere anche una piccola info al riguardo di contattarci urgentemente. Si tratta di un Fiat Ducato Bianco targato FA582LY! Se doveste avvistare un cumulo di materiale in legno con 30 mortai in marmo e dell’erba sintetica vi preghiamo cortesemente di contattarci ai seguenti numeri: 3200522237 / 0831330353 / 3315881790”.