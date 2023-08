Non solo Cambridge e Oxford: vediamo cosa dicono le classifiche internazionali

Quando pensiamo a università prestigiose, la nostra mente va subito alle rinomate università inglesi come Cambridge e Oxford oppure a università americane come Harvard e Stanford, rese famose anche dai tanti studenti vip che lì si sono formati. Eppure, esistono università di altissimo livello anche altrove.

Prendendo come riferimento i maggiori siti di ranking universitario, emerge che tra i primi 100 istituti più rinomati su scala internazionale figurano anche diverse università che hanno sede in Australia. Per la precisione, queste università australiane – e lo conferma anche il sito blog.lae-edu.it, tra i più autorevoli in questo ambito – fanno parte di un gruppo d’élite denominato ‘Group of Eight’.

Scopriamo di più a proposito e vediamo quali sono le università più prestigiose al mondo.

Università del mondo: quali sono le migliori?

Per rispondere alla domanda, possiamo prendere come riferimento due classifiche: il QS World University Rankings 2024, e il World University Rankings del Times Higher Education. Facendo una sintesi tra le due classifiche, proviamo a indicare quali sono gli atenei più prestigiosi, in cui non solo la formazione è di altissimo livello, ma lo sono anche i servizi per gli studenti.

L’Università di Harvard è nella top 5 di entrambe le classifiche. La più antica università degli Stati Uniti è da sempre considerata una delle università più prestigiose al mondo, nota per i suoi eccellenti corsi di studio e le tante facoltà tra cui scegliere (Arte, Scienza, Medicina, Legge, Economia…). Harvard è famosa anche per la sua enorme biblioteca, che raccoglie la bellezza di 400 milioni di manoscritti.

Nelle primissime posizioni troviamo anche l’Università di Cambridge: una delle università più antiche del Vecchio Continente accoglie oltre 18mila studenti da tutto il mondo, che si iscrivono ai corsi di studio dell’ateneo per la qualità dell’insegnamento e per il prestigio. Cambridge ha dato al mondo ben 92 premi Nobel. Per studiare in uno dei suoi 31 college autonomi, servono circa 10mila sterline all’anno.

Un’altra università del Regno Unito occupa una posizione alta nelle due classifiche: parliamo dell’Università di Oxford, l’università più antica di tutta l’Europa, fondata nel lontanissimo 1096. Le quattro divisioni accademiche (Humanities, Mathematical, Physical & Life Science, Medical Sciences, Social Sciences) accolgono numerosi studenti, attratti dall’eccellenza dei programmi di studio.

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT), secondo il QS World University Ranking la prima università al mondo, è l’istituto per eccellenza per quanto riguarda le facoltà ingegneristiche, tecnologiche e matematiche (ma ci sono anche corsi di Architettura e Lingue). Il MIT può vantare ben 85 studenti premiati col Nobel.

Stanford è un’altra ben conosciuta università americana: l’ateneo di Palo Alto, fondata nel 1885, ospita le facoltà di Medicina, Scienze Umanistiche, Scienze della formazione e Scienze della Terra. Hanno studiato in questo ateneo 21 premi Nobel. Non dimentichiamo Princeton, università che offre ottimi corsi di Ingegneria, Scienze Umane e Scienze Naturali, Yale, la prima università ad assegnare il titolo di dottorato negli States, e la Columbia University, prestigioso istituto dove ha studiato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Negli Stati Uniti troviamo anche il California Institute of Technology (Caltech), particolarmente famoso per i suoi eccellenti corsi di Ingegneria, Biologia e Chimica.

Non possiamo non citare l’Imperial College di Londra, ateneo specializzato in scienza, ingegneria, medicina ed economia che può vantare 14 premi Nobel. Studiare all’Imperial College non è così facile: nel 2018, è stata indicata come la seconda università più selettiva al mondo.

Chiudiamo il nostro viaggio tra le migliori università al mondo uscendo dai paesi anglosassoni. In Svizzera, precisamente all’ ETH Zurich, troviamo corsi universitari di altissimo livello di Ingegneria e scienze dure, mentre l’Università di Tokyo è considerata il miglior ateneo asiatico.

L’Australia può vantare ben tre università nelle prime venti posizioni della classifica QS: l’Università di Melbourne (14esima), seguita dall’University of New South Wales e dall’Università di Sidney, entrambe al 19esimo posto.

In conclusione

Cambridge, Oxford, Harvard e Stanford sono solo alcune delle università più prestigiose al mondo, ma troviamo eccellenze anche in Australia, in Svizzera e in Giappone. Questo dicono le classifiche dei migliori atenei al mondo, che mettono a confronto vari parametri per stabilire quali offrono i percorsi di studio più duri e formativi. Studiare in una di queste università è una garanzia di successo: basti pensare a tutte le celebrità uscite dai più prestigiosi atenei del mondo.