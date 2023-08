Vespe a Bari, la denuncia da Santo Spirito: “Zona pericolosa”

Le vespe in città stanno creando non pochi problemi, tanto che nei giorni scorsi anche la spiaggia di Torre Quetta è stata interessata da un intervento di disinfestazione generale. L’ultima denuncia arriva dal residence parco Gentile a Santo Spirito. “Attenzione alle vespe – racconta un residente – per fortuna è successo a me e mi sono subito divincolato, riportando solo una puntura sul labbro e se fosse capitato ad un bambino? Purtroppo il Comune di Bari con a capo il sindaco più amato d’Italia Antonio Decaro, sa fare sono proclami e spot “Abbiamo fatto, abbiamo iniziato, abbiamo appaltato, abbiamo cosa” Il nulla!! Questo è un parco che continua ad essere oggetto di incidenti e per fortuna divina lievi”. Da tempo i residenti chiedono interventi all’amministrazione in merito alla messa in sicurezza del parchetto vicino al residence. (foto repertorio freepik)