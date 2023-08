Ancora roghi a Bari. A bruciare sterpaglie nelle campagne di Japigia. La denuncia è dei residenti ormai esasperati per i troppi roghi, quasi quotidiani.

“Il rogo non va mai in ferie – denunciano dal comitato di Japigia- neanche a Ferragosto”. Le campagne di Japigia, di Sant’Anna e del San Paolo sono le più colpite dagli incendi e tanti sono i disagi per i residenti. Costretti a vivere da barricati in casa in estate. (Foto facebook)