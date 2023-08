Edoardo Bennato in concerto a Bari, appuntamento al Petruzzelli

Edoardo Bennato farà tappa al Teatro Petruzzelli di Bari il 16 novembre 2023 con un imperdibile concerto ad alto contenuto Rock&Blues. Un’esperienza emozionale per ripercorre la carriera musicale del cantautore campano con i suoi brani più celebri ed una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.

Musicista e cantautore italiano di Bagnoli, periferia di Napoli, oggi, con all’attivo 28 album, Edoardo Bennato è ancora in piena fase creativa: nell’estate 2019 è uscito il singolo ‘Ho fatto un selfie’ e nell’aprile di quest’anno, in pieno lockdown per il Covid, il brano realizzato con il fratello Eugenio ‘La realtà non può essere questa’. Nel 2020 escono: il suo nuovo libro ‘Girogirotondo – Codex Latitudinis’ un lungo un viaggio all’interno delle contraddizioni di un Occidente oggi più che mai costretto a ripensare se stesso; il suo ultimo album ‘Non c’è’ in versione CD e doppio vinile.

Nel 2021, a 45 anni dalla sua pubblicazione, Sony Music/Legacy Recordings rilancia uno dei più grandi capolavori della discografia rock italiana: LA TORRE DI BABELE, album iconico della carriera di EDOARDO BENNATO e punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico del 1976, in una speciale edizione celebrativa con la rimasterizzazione dei nastri originali e con 16 brani live del ’76 e ’77.