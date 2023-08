Smarrisce pappagallino e lo cerca per tutta Bari: l’appello

“Dal 23 luglio ho smarrito Giotto: calopsite che ho accudito con amorevole cura e intenso affetto per 10 anni sin da quando lei era piccolissima”.inizia così l’annuncio sui social di Sara alla ricerca del suo pappagallino.

“Un legame reciproco fortissimo tra noi e lei parte importante della famiglia. Per incauta e insolita svista da parte mia, è volata in zona Bari-Palese, nei pressi dell’Hotel Palumbo “Masseria Sant’Anna”, viale dell’Acacia e via Veneto – spiega – Potrebbe essere arrivato o trasportato dalle vostre parti. Seppur affranta, continuo a cercarla con la speranza di ritrovarla e di confidare in un prezioso aiuto. Chiunque l’abbia trovata (o riuscisse a trovarla) può scrivermi in privato o contattare il numero 376.071.12.54. Se eventualmente, poi, qualcuno la avesse reperita senza vita, chiedo di ricevere anche in tal caso informazioni”.