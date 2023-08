Bari, a Pane e pomodoro montagna di buste di immondizia

Uno scatto dalla spiaggia di Pane e pomodoro, per la precisione dalla zona del park and ride: una montagna di buste di immondizia lasciate lì da ore. “Qui l’Amiu non è passata’”, si chiedono alcuni bagnanti. Probabilmente i rifiuti sono quelli raccolti nella notte di Ferragosto. “Non una bella immagine, speriamo le tolgano al più presto”.