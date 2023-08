Bari, cassonetti rotti al Libertà? L’Amiu toglie i coperchi

Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro, è costretto a ritornare su una vicenda denunciata alcuni giorni fa riguardante dei cassonetti “killer” in via Crisanzio. “L’altra mattina – spiega Cirpaini – alcuni dipendenti dell’Amiu sono intervenuti “tempestivamente” e invece di sostituire i cassonetti pericolosi, si sono limitati unicamente a smontare ed eliminare i coperchi dei cassonetti “dilaniati”. Tale soluzione offende, ancora una volta, i residenti del Libertà, in quanto “grazie” a questa geniale trovata la situazione è peggiorata, considerato che, a causa della mancata chiusura dei cassonetti, l’aria è diventata irrespirabile per lo sgradevolissimo odore sprigionato. A questo punto, mi chiedo e chiedo – continua Cipriani – se i cassonetti danneggiati si fossero trovati nelle vicinanze delle abitazioni del sindaco Decaro o del Presidente e/o direttore dell’Amiu, sarebbe stata adottata la stessa soluzione?”