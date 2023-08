Bari, dopo 7 anni il lido “della polizia” verso il restyling

Dopo sette anni finalmente “il lido della polizia”, tra San Giorgio e Torre a Mare, passa alla Guardia di Finanza, indicato come nuovo concessionario. L’annuncio è del presidente del municipio I, Lorenzo Leonetti. Sono state montati i cartelli sulle recinzioni in attesa delle riqualificazione. “Un passaggio che di fatto cambierà il volto del tratto di litorale del quartiere San Giorgio andando a recuperare un luogo simbolo del territorio, caduto nel degrado ed abbandono”, ha aggiunto Leonetti. Sono infatti numerosi i ruderi di ex stabilimenti che il Comune non riesce ad affidare o per i quali sono necessari approfondimenti: è il caso ad esempio di Grotta Regina, ancora chiuso, o dell’ex Reef la cui gara è andata a vuoto.