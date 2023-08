Calcio, Nuccio Barone: “Polito allestirà un organico competitivo”

Riprende il campionato di B e il Bari dovrà vedersela subito con una delle squadre favorite per la promozione in serie A: il Palermo. La società di proprietà della ‘City Football Group’, holding di proprietà dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan (già proprietario del Manchester City campione d’Europa) ha allestito un organico di tutto rispetto.

Per affrontare i vari temi di questo match e per discutere anche del calciomercato, abbiamo interpellato un doppio ex di Bari e Palermo, vale a dire Onofrio “Nuccio” Barone, indimenticato centrocampista degli anni 90, primi anni 2000. Barone si è concesso a un’intervista in esclusiva ai microfoni di Borderline24.com per raccontare anche la sua carriera e parlarci dei suoi impegni attuali.

Buon pomeriggio Barone. Partiamo subito da lei. Dal 2004 ha intrapreso la carriera di allenatore. Quale squadra allenerà il prossimo campionato?

“Per adesso sono fermo. L’ultimo incarico che ho avuto è stato nelle giovanili del Palermo. Mi sto guardando in giro: spero di trovare qualcosa di allettante, altrimenti preferisco non allenare. Giovani o adulti, non fa differenza.”

Per diversi anni è stato collaboratore di Devis Mangia, tecnico che ha allenato anche il Bari. Crede sia un allenatore sottovalutato?

“Con lui ho lavorato a Palermo per un breve periodo. Credo sia un allenatore molto preparato e con idee innovative. Avrebbe potuto continuare ad allenare in Italia.”

Ci tolga una curiosità. Viene soprannonimato ‘carboncino’. Come mai?

“E’ un soprannome che mi diede il tecnico Gustavo Giagnoni quando militavo nelle giovanili del Palermo. Il motivo? Semplicemente perchè sono scuro di carnagione.”

Lei è nato e vive a Palermo. Una delle grandi piazze del Sud che, con la nuova proprietà, sogna traguardi ambiziosi.

“Una piazza come Palermo meriterebbe la serie A. La nuova proprietà può ambire a questo a partire da questa stagione.”

Cosa ne pensa del calciomercato del Palermo? E’ tra le favorite alla serie A?

“In serie B è difficile fare pronostici o parlare di squadre favorite. Sarà sempre il campo ad emettere il giudizio finale. Si sono mossi bene sul mercato, allestendo una buona formazione anche se è da completare.”

Ha militato nel Palermo sia come calciatore sia come vice per la formazione Primavera, poi come secondo della prima squadra al fianco proprio di Devis Mangia. Da calciatore ha collezionato 115 presenze e realizzato 7 reti.

“Sono nato calcisticamente a Palermo: ho fatto tutta la trafila nelle giovanili. Giocare nella squadra della proprià città è il sogno di ogni ragazzino. Ho disputato 3 campionati di serie B e 1 di C. Poi, purtroppo, arrivò il fallimento e andammo tutti via.”

Barone calciatore si è fatto notare essenzialmente nel Foggia di Zeman. Che ricordi ha di quegli anni e che rapporto aveva con il tecnico boemo?

“Abbiamo un rapporto bellissimo, da padre/figlio. L’ho conosciuto nelle giovanili del Palermo per poi ritrovarci a Foggia.”

Dopo Foggia, la parentesi a Bari. 90 presenze, 5 reti e una promozione in serie A.

“Tranne il primo anno, a Bari ho fatto bene. Nella seconda stagione abbiamo vinto il campionato e, l’anno successivo, abbiamo disputato una grande annata in serie A. Ho tanti amici a Bari e ci vengo spesso.”

Il suo Bari stupì e si fece rispettare anche nella massima serie. Quali i punti di forza di quel gruppo?

“Non c’erano grandissimi nomi, ma era tutta gente che aveva voglia d’imporsi. Il nostro era un gruppo unito e forte: non eravamo solo compagni di squadra, ma anche amici. Ma eravamo anche una squadra collaudata dalla serie B.”

E veniamo al Bari dei De Laurentiis. La stagione non è iniziata benissimo con la netta sconfitta in Coppa Italia contro il Parma per 3-0…

“Ad inizio campionato è facile incappare in passi falsi del genere. Ma quando perdi in quella maniera, non bisogna sottovalutare i segnali che arrivano. Diamo tempo alla squadra di amalgamarsi al meglio: anche lo scorso anno non partivano con i favori del pronostico, poi hanno disputato un campionato eccellente.”

Non c’è un clima sereno attorno alla squadra. I tifosi si lamentano per i ritardi nell’allestimento della rosa e per la poca propensione dei De Laurentiis ad investire in ottica calciomercato…

“Il tifoso barese è molto legato alla squadra ed è normale essere delusi se i risultati non arrivano. La squadra ha perso calciatori importanti, ma sono sicuro che il ds Polito completerà l’organico nel migliore dei modi.”

Galletti reduci dall’incredibile finale persa contro il Cagliari. Una batosta del genere può minare le convinzioni di un gruppo o genera motivazioni di rivalsa?

“Ho visto la partita ed ero pronto a gustarmi i festeggiamenti di Bari. Conosco la passione dei tifosi biancorossi perchè ho vissuto una festa promozione da quelle parti. Quel gol di Pavoletti è stata una mazzata pesante, difficile da digerire e superare. Sono delusioni che restano, ma passato il momento difficile, scatta la voglia di rivalsa.”

Bari – Palermo alla prima di campionato. Che partita si aspetta? Palermo favorito?

“Secondo me sarà una partita molto aperta. Il Bari viene da una brutta sconfitta in Coppa Italia e vorrà rifarsi davanti al proprio pubblico. Anche il Palermo ha perso in Coppa ma se l’è giocata bene contro il Cagliari. Non vedo favorite.”

Abbiamo parlato di Bari e Palermo. Quali le altre favorite alla promozione in serie A?

“La Cremonese ha allestito un’ottima squadra. Poi ci sono le altre retrocesse, Sampdoria in primis. E, come sempre, non mancherà la ‘sorpresa’.