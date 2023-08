Controlli di Ferragosto a Bari, 33 multe per eccesso di velocità

I controlli predisposti dalla Polizia Locale negli ultimi giorni sono stati mirati ai presidi di controllo del traffico cittadino sulle strade comunali, provinciali e Statali nei tratti di competenza: 902 le violazioni accertate al codice della strada, di cui 33 relative alla velocità, 41 hanno interessato la guida dei monopattini, 16 contestazioni per l’uso del cellulare alla guida. Sorpresi alla guida in centro città due conducenti stranieri con patente falsificata: denunciati entrambi all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt.477 e 482 del codice penale e sanzionati per la guida senza patente, violazione per la quale il cds prevede una sanzione pecuniaria da euro 5.100 ad euro 30.599 e il fermo del veicolo per 3 mesi (in caso di recidiva nel biennio la sanzione è penale e prevede il sequestro del veicolo per la confisca); uno dei due conducenti aveva perfino avviato presso la Motorizzazione la pratica per la conversione della patente falsa, procedura bloccata con segnalazione agli Uffici del Dipartimento.

Nell’ambito dei controlli ambientali, tra tutte le violazioni accertate, risultano contestate 7 violazioni per mancata raccolta differenziata e 13 violazioni per irregolare deposito di ingombranti su area pubblica. Scoperta un’area in località San Giorgio, adibita a discarica abusiva; il proprietario del sito nonché autore del deposito seriale è stato denunciato all’autorità giudiziaria sia per il reato di Discarica abusiva che per l’attività illecita di Gestione di rifiuti, tutte fattispecie previste e punite dal Testo Unico Ambientale; l’area di circa 250 mq con un autocarro utilizzato nell’esercizio dell’attività abusiva sono stati sequestrati a disposizione dell’autorità giudiziaria a cui risulta inviata la dovuta informativa di reato per il confronto garantito con la difesa della parte indagata.

Sei le contestazioni per occupazioni abusive di area pubblica da parte di attività commerciali, mentre 18 i controlli ad attività di Noleggio con conducente e Taxi già autorizzati con 2 soggetti sanzionati. Presidiate le strade statali (SS16) e le provinciali nelle giornate del maxi esodo di ferragosto con i mezzi della Protezione civile comunale e i veicoli di Servizio della Locale; registrati solo rallentamenti e code in genere, e nella giornata di ferragosto nessun evento di rilievo.