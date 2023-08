Divieto di portare cibo, è polemica nei lidi del Salento

Nuova polemica dell’estate, dopo quella del caro prezzi. A tenere banco ora il divieto, in molti lidi pugliesi (non solo in Salento) di portare cibi dall’esterno, in modo da fare consumare quello che gli stessi lidi vendono. L’ultimo caso è stato denunciato a Torre Lapillo. Tre famiglie sarebbero state invitate a lasciare il lido (dopo aver pagato 50 euro per un ombrellone e due sdraio) perché avevano portato degli alimenti dall’esterno. Secondo la denuncia, i responsabili del lido si sarebbero avvicinati alle famiglie e avrebbero intimato di “riporre il cibo o di andare via”. Non è la prima volta che accade: molti sono gli stabilimenti che vietano il consumo di cibi portati dall’esterno.