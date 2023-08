Fondi Pnrr, Fratelli d’Italia: “Decaro come don Abbondio”

“Non sappiamo a chi è promesso il novello Renzo ops Decaro e quale sia la sua Lucia dalla quale dovremmo dissuaderlo ma di certo interpreta il personaggio di don Abbondio con il suo non voler capire e vedere ciò che gli accade intorno. D’altronde basta vedere quello che accade a Bari con la gestione dei rifiuti o con l’abbandono delle periferie”. L’affondo è dei senatori di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo.

“Da Presidente ANCI dovrebbe sapere che il Governo sta mettendo al sicuro i fondi del PNRR coordinati con i fondi della coesione in un processo complesso di interazione con la Commissione Europea allo scopo di salvare tutti i progetti e non perdere nemmeno un euro – continuano – Ci saremmo aspettati un presidente ANCI capace di andare oltre la sua appartenenza a quel PD artefice di un PNNR carente al quale Giorgia Meloni e il Ministro Fitto stanno ponendo rimedio. Prendiamo atto che Decaro oltre la contrapposizione sterile, puerile e improduttiva non sa andare e rimane a crogiolarsi nel suo brodo al servizio dell’onnipotente Emiliano. Decaro, ma quando diventerai grande e autonomo da Emiliano?”