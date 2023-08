Monopoli, rischia di annegare: ricoverato bimbo di 2 anni

Un bimbo di due anni ha rischiato di annegare nella giornata di ieri a Monopoli in una piscina gonfiabile ed è ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Il piccolo, originario di Noicattaro ma in vacanza con la famiglia, sarebbe finito sott’acqua. I genitori lo hanno tirato fuori subito e lo hanno portato al San Giacomo di Monopoli. Il piccolo è stato poi trasferito al Pediatrico di Bari.